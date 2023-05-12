На Тюмень 12 мая 2023 года передали мощнейший скачок атмосферного давления

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Синоптики прогнозируют в Тюмени умеренное потепление и довольно мощнейший скачок атмосферного давления. Расти оно начнет городе утром в пятницу, 12 мая 2023 года. Сервис прогноза погоды фиксирует на вечер 11 мая атмосферу давления в 1000 гектопаскалей, а на день – 1024 гектопаскаля, что все еще является пределом нормы.

Кроме того, столбики термометров в Тюмени и области ночью опустятся до -1 градуса, а днем – до +15 градусов Цельсия. Порывы ветра в регионе сегодня будут достигать 16 метров в секунду.

Не исключено, что смену атмосферного давления по своему самочувствию могут ощутить метеозависимые люди. Из-за скачков атмосферного давления у них возникнут такие симптомы, как слабость, шум в ушах, головные боли и боли в области сердца.