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НовостиПроисшествия11 мая 2023 1:00

В Тюмени 11 мая 2023 года ожидаются дожди и порывистый ветер

Столбики термометров в этот день опустятся до +14 градусов
Серафима Краснова
Столбики термометров в этот день опустятся до +14 градусов.

Столбики термометров в этот день опустятся до +14 градусов.

Фото: Виктория Гаврик

Сегодня тюменцам стоит ожидать дожди. Согласно данным синоптиков, над регионом на весь день зависнут дождевые облака.

Осадки ожидаются во второй половине дня в Тюменской области в четверг, 11 мая. Наиболее сильные дожди прогнозируются в Тюмени и в южных районах региона. Однако местами может быть всего до 0,5 мм осадков. Ближе к вечеру на границе с Казахстаном прогремят грозы. Облака, несущие дожди, продержатся над Тюменской областью до 20.00.

Столбики термометров в этот день опустятся в городе до +14 градусов, ночью – до +2 градусов.