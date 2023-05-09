На площади Памяти в Тюмени 9 мая 2023 года прошел плац-концерт выпускников ТВВИКУ

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Плац-концерт начался в Тюмени в формате праздничного мероприятия. На площади Памяти выступили курсанты и преподаватели ТВВИКУ. Посмотреть концерт пришли сотни тюменцев.

Также на мемориальном комплексе «Свеча Памяти» выступил военный оркестр Тюменского училища, он сыграл военные марши. Более 400 человек из числа выпускников и преподавателей вуза исполнили популярные песни военных лет. Студенты продемонстрировали строевые упражнения.

– Сегодня мы отмечаем самый главный праздник нашей страны – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Долгих 4 года наш народ побеждал фашистского агрессора, нес тяготы и лишения, но, пройдя через все трудности, мы победили. Победили тогда, победим и сейчас, – выступил перед зрителями начальник Тюменского территориального гарнизона Дмитрий Евмененко.

В конце мероприятия тюменцы почтили память павших героев, а позже возложили цветы к мемориалу. Салют из стрелкового оружия прозвучал 9 мая на площади.