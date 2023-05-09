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НовостиПроисшествия9 мая 2023 4:29

В Тюменской области ищут 12 добровольцев для разбора завалов после пожаров и патрулирования окрестностей

Помощь нужна в районе поселка Богандинский, сел Борки и Каскара
Серафима Краснова
Фото: Игорь Сабаталов.

Фото: Игорь Сабаталов.

В Тюменской области ищут волонтеров для разбора завалов после лесных пожаров, а также люди для патрулирования участков ночью. Объявление появилось в социальной сети «ВКонтакте».

По данным волонтеров, помощь нужна в районе поселка Богандинский, сел Борки и Каскара. 12 человек требуются в Тюменской области на сегодняшний день. Тюменцы уточняют, что в селе Киева Ялуторовского района и деревне Красный Яр пожары не зафиксированы, там все спокойно.

Желающие помочь могут обращаться во дворец творчества и спорта «Пионер». Кроме того, есть специальный благотворительный счет для оказания помощи жителям, пострадавшим от пожаров. Сбор денежных средств ведет региональный центр «Семья», рассказали в Информационном центре правительства Тюменской области.