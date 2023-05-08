В 2023 году паллиативную помощь в тюменском Медгороде оказали 121 человеку Фото: Татьяна Коркина

Отделение паллиативной помощи действует в тюменском «Медицинском городе». Его назначают по медицинским показаниям с учетом тяжести, функционального состояния и прогноза развития основного заболевания. Самые главные задачи такой помощи заключаются в лечении боли и улучшении качества жизни пациента. В 2023 году паллиативную помощь в «Медгороде» оказали 121 пациенту, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Как рассказала заведующая отделением паллиативной помощи тюменского «Медгорода» Виолетта Чернова, пациенты отделения сталкиваются с хроническим болевым синдромом, ухудшающим качество жизни.

– Навыки и опыт врачей-онкологов отделения паллиативной помощи помогают бороться даже с самыми сложными типами боли.Специалисты используют в своей практике клинические рекомендации по лечению хронического болевого синдрома Минздрава РФ, которые вступили в силу в начале 2023 года, – рассказала Виолета Чернова.

Новые рекомендации «сняли страх» среди сотрудников медучреждений перед применением наркотических обезболивающих лекарств. Это важно для общества, поскольку помогло развеять мифы о лечении боли среди родственников паллиативных пациентов.