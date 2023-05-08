Тюменский врач рассказал о вреде алкоголя для здоровье

Тюменский врач рассказал о вреде алкоголя на здоровье Фото: Татьяна Коркина

Алкоголь влияет не только на физическое здоровье, но и на психику. Об этом заявил врач тюменской ОИКБ Фарходжон Сиддиков. По его словам, алкоголь сказывается на нервных клетках, поэтому даже небольшая доза выпитого вызывает приятные чувства и поднимает настроение. Однако это заставляет человека пить, и он выпивает среднюю дозу.

Специалист говорит, что в больших дозах алкоголь вызывает массовые нарушения работы всех структур нервной системы. Он вызывает агрессивность, повышенную сонливость, слезы и склонность к рискованным и импульсивным поступкам.

По словам Сиддикова, если часто пить алкоголь, мозг адаптируется к повышенной рабочей нагрузке. Не получив «дозы», человек чувствует себя вялым, грустным и раздражительным. Чтобы чувствовать себя «нормально», человек постоянно увеличивает дозу, и начинается привыкание. Постепенно она делает человека буйным, без тормозов.

Алкоголь вреден для здоровья человека в любых количествах, сообщает «АиФ-Тюмень».