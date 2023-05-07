Тюменские депутаты внесли поправки в закон о бесплатном предоставлении земель многодетным семьям

Изменения в законодательстве позволяют заменить выделенный участок, если в нем найден объект культурного наследия. Фото: Татьяна Коркина

Депутаты Тюменской облдумы внесли поправки в закон о бесплатном предоставлении земель многодетным семьям. Изменения в законодательстве позволяют заменить выделенный участок, если в нем найден объект культурного наследия, пишет «Тюменская линия».

— Необходимость принятия такого закона возникла из-за того, что на территории, отведенной для предоставления земельных участков многодетным семьям в Червишевском сельском поселении Тюменского района выявлен скифский курган раннего железного века, — сообщили в пресс-службе Тюменской облдумы.

Выяснилось, что курган занимает площадь четырех земельных участков, которые были предоставлены многодетным семьям. В приказе говорится, что кургану присвоено название «Курган Большие Акияры 2», позже этот объект был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия.