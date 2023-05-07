Названы самые популярные специальности в 2022 году среди тюменских абитуриентов

Сотрудники ТюмГУ подготовили для выпускников и их родителей несколько полезных советов. Фото: Татьяна Коркина

Жителям Тюмени рассказали, как поступить в вуз и получить актуальную специальность. В современном мире приоритеты общества постоянно меняются, некоторые профессии становятся немодными, а на арену выходят новые специальности, пишет «Тюменская область сегодня».

Сотрудники Тюменского индустриального университета подготовили для выпускников и их родителей несколько полезных советов. Специалисты советуют прислушаться к себе, но не следовать по стопам родителей или друзей. Кроме того, школьникам нужно ориентироваться на актуальный уровень заработных плат в отрасли.

Напомним, в 2022 году были популярны среди выпускников следующие направления: лингвистика, международные отношения, зарубежное регионоведение и информационные системы, прикладная информатика и компьютерная безопасность. Иногда тюменцы хотели получить знания в области юриспруденции или экономики, уточнила руководитель отдела рекрутинга и приема ТюмГУ Алена Дубровская.