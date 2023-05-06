Специалисты омутинской соцслужбы познакомили школьников с понятием «тимбилдинг» Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

В селе Омутинское продолжает свою работу социальная служба «Мобильное бюро» - проект который реализуется за счет средств гранта, полученного на конкурсе Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Так, в конце апреля специалисты соцслужбы познакомили учеников Новозаимской средней школы с понятием «тимбилдинг» - и в теории, и на практике. Тимбилдинг (командные игры и групповые мастер-классы с ведущим) позволяют укрепить командный дух, построить команду, сплотить участников и повысить их мотивацию.

Результат такой работы – повышение эффективности и учебной работы. Школьники среднего звена активно играли и оказывали друг другу помощь и поддержку.