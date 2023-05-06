Названа средняя зарплата в Тюменской области. Она действительно выросла Фото: Татьяна Коркина

Уровень средней зарплаты в Тюменской области находится на уровне выше общероссийского, но меньше, чем в соседних Югре и на Ямале. Об этом информирует «Вслух.ру» со ссылкой на данные Росстата. Таким образом, зарплата в регионе находится на третьем месте в УрФО после северных округов.

Средняя зарплата в феврале 2023 года (самые свежие данные) составила 65,5 тысяч рублей, что на 18,7% выше, чем год назад, и на 8,6% больше, чем в январе 2023 года. На Ямале работникам в среднем начисляют 136,3 тысячи рублей, в Югре – 93,3 тысячи рублей. В Свердловской области получают в среднем 56,5 тысяч рублей, в Челябинской – 50,2 тысячи рублей, в Курганской – 42,6 тысяч рублей.

Средняя зарплата по России составила 65,1 тысячу рублей.