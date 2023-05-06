Тюменцев зовут собирать звуки природы для всероссийского проекта «Слушай Россию» Фото: Татьяна Коркина

Тюменским участникам форума «Сильные идеи для нового времени» предлагают создать аудиальную карту страны. По данным сайта Агентства стратегических инициатив, проект «Слушай Россию» поможет рассказать о территориях страны «с точки зрения звука». Собранными мелодиями смогут воспользоваться все желающие – от режиссеров-постановщиков до жителей, изучающих свой край.

Как сообщает «Тюменская линия», проект выполняет и образовательную функцию. В лаборатории появятся обучающие блоки по операторскому и композиторскому мастерству. По словам автора проекта, режиссера театра и кино Евы Валиевой, проект направлен на исследование звукового ландшафта страны и повышение профессионального уровня региональных операторов и композиторов.

- Региональные композиторы под руководством профессиональных мастеров-кураторов исследуют звуковой ландшафт и собирают звуки региона, создают на их основе музыкальные композиции. А региональные операторы снимают на эти композиции фильмы, в которых показывают локальный контекст, природные красоты, национальный колорит, - говорит Ева.

В копилке уже 12 музыкальных треков из Архангельска и Сыктывкара.