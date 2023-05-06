Российские врачи обсудили в Тюмени развитие лучевой диагностики и искусственного интеллекта Фото: Татьяна Коркина

Научно-практическая конференция медиков «Лучевая диагностика и искусственный интеллект» состоялась при участии ОКБ №1 и Областной больницы №19. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в конференции поучаствовали врачи, ординаторы и студенты из Тюмени, Тобольска, Ханты-Мансийска, Челябинска, Санкт-Петербурга и других городов. Все они обсудили перспективы развития лучевой диагностики и особенности интерпретации постковидных изменений в легких.

Кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист регионального департамента здравоохранения по лучевой и инструментальной диагностике Николай Мельников осветил в своем докладе основные направления развития искусственного интеллекта в радиологии. По его словам, он рассказал о внедрении искусственного интеллекта в регионе и о дальнейших планах по этому направлению.

- Мы развиваем ИИ в чтении флюорограмм и маммограмм, а также компьютерных томограмм и рентгенограмм органов грудной клетки на различные патологии сердечно-сосудистой системы и онкозаболевания. Наши первые результаты по ретроспективному анализу КТ органов грудной клетки вызвали огромный интерес, - говорит Николай Мельников.

Отметим, что внедрение систем на базе искусственного интеллекта – один из ключевых трендов современного здравоохранения.