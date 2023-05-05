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НовостиЗвезды5 мая 2023 12:26

В тюменском ДК «Нефтяник» прошел прием губернатора Александра Моора под военные песни

Деятели культуры исполнили военные песни и народные танцы
Серафима Краснова
Фото: Александр Моор / Telegram-канал.

Фото: Александр Моор / Telegram-канал.

В тюменском ДК «Нефтяник» прошел прием губернатора Александра Моора. Также в доме культуры прошел масштабный концерт, приуроченный к 78-й годовщине Победы. Зрителями мероприятия стали ветераны и простые жители.

Перед героями войны выступили творческие коллективы. Деятели культуры исполнили военные песни и народные танцы. Активное участие в концерте приняли курсанты ТВВИКУ. Военнослужащие выносили российский флаг и флаг Тюменской области, показывали свои навыки, пишет «Мегатюмень».

В конце мероприятия Александр Моор наградил нескольких бойцов за военные подвиги в зоне СВО. В частности, им были вручены ордена Мужества и Суворова.