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НовостиПроисшествия5 мая 2023 9:21

Суд в Тобольске осудил директора компании «Аргумент» за мошенничество с документами по сносу аварийного жилья

Директор коммерческой компании причинил ущерб бюджету города на сумму свыше 1,5 млн рублей
Серафима Краснова
Директор коммерческой компании причинил ущерб бюджету города на сумму 1,5 млн рублей.

Директор коммерческой компании причинил ущерб бюджету города на сумму 1,5 млн рублей.

Фото: Татьяна Коркина

В Тобольске суд вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при исполнении муниципальных контрактов. 42-летний директор ООО «Аргумент» привлечен к ответственности после прокурорской проверки.

В материалах дела указано, что руководитель компании с 2018 по 2019 год при исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ по сносу аварийных домов в Тобольске предоставил заказчику документацию с ложными сведениями, рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

– Он заключал муниципальные контракты с МКУ «Имущественная казна г. Тобольска» на выполнение работ по сносу аварийных жилых домов. Кроме сноса аварийных домов осужденный был обязан вывести строительный и бытовой мусор для утилизации на городской полигон ТБО, за что ему полагалось возмещение понесенных им затрат из бюджета города Тобольска, – говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Таким образом, директор коммерческой компании причинил ущерб муниципальному бюджету города на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

Изучив материалы дела, суд приговорил директора к 4,5 года колонии общего режима. Решение суда в силу пока не вступило.