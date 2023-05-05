Суд в Тобольске осудил директора компании «Аргумент» за мошенничество с документами по сносу аварийного жилья

Директор коммерческой компании причинил ущерб бюджету города на сумму 1,5 млн рублей. Фото: Татьяна Коркина

В Тобольске суд вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при исполнении муниципальных контрактов. 42-летний директор ООО «Аргумент» привлечен к ответственности после прокурорской проверки.

В материалах дела указано, что руководитель компании с 2018 по 2019 год при исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ по сносу аварийных домов в Тобольске предоставил заказчику документацию с ложными сведениями, рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

– Он заключал муниципальные контракты с МКУ «Имущественная казна г. Тобольска» на выполнение работ по сносу аварийных жилых домов. Кроме сноса аварийных домов осужденный был обязан вывести строительный и бытовой мусор для утилизации на городской полигон ТБО, за что ему полагалось возмещение понесенных им затрат из бюджета города Тобольска, – говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Таким образом, директор коммерческой компании причинил ущерб муниципальному бюджету города на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

Изучив материалы дела, суд приговорил директора к 4,5 года колонии общего режима. Решение суда в силу пока не вступило.