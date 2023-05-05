Самолету из Тюмени присвоили имя Героя Советского Союза Александра Никитина ко Дню Победы

Александр Никитин погиб на поле боя в Чехословакии в конце апреля 1945 года.

Самолету из Тюмени присвоили имя Героя Советского Союза Александра Никитина. Авиамоторист тюменского аэропорта Плеханово проявил мужество в бою.

Герой родился в 1914 году в Красноярском крае. После окончания новокузнецкого аэроклуба и иркутской школы в 1936 году он начал работать авиамотористом. В 1939 году Никитина призвали в Красную Армию.

Фото: пресс-служба компании ЮТэйр.

– В свой первый бой вступил 22 июня 1941 года под Брестом, а в 1942 году после прохождения подготовки в сталинградском танковом училище направлен на фронт командиром танка Т-34, – сообщили в пресс-службе компании «ЮТэйр».

Александр Никитин погиб на поле боя в Чехословакии в конце апреля 1945 года.