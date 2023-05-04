Член Общественной палаты Чувашской Республики Корсунский высказался о военной службе по контракту в Тюмени

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский высказался о возможностях военной службы по контракту. По мнению эксперта, эта отрасль позволяет России укреплять профессиональную армию, которая стоит на защите Родины.

— Кроме того, военная служба по контракту является возможностью для молодых людей получить высококвалифицированную профессию, которая будет востребована в будущем, — объяснил Борис Корсунский.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор посетил новый военный пункт, где жители могут записаться на службу по контракту. Пункт располагается на улице Республики в центре Тюмени.