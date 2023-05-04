В Тюмени ресторан «Сыроварня» ушел в многомиллионные убытки за время работы в 2022 году

Чистая прибыль организации снизилась на 29%. Фото: Татьяна Коркина

Заведение ресторанного типа «Сыроварня», который был открыт руководителем тюменской сети «МаксиМ» Ларисой Невидайло, в 2022 году терпело убытки. Финансовый отчет компания опубликован на официальном сайте «Налог».

По данным налоговой отчетности, юридическое лицо потеряло более 29 миллионов рублей, выручка тюменской сети составила 212 миллионов рублей. Чистая прибыль организации снизилась на 29%.

Отметим, в 2021 году ресторатор заработала около 1,4 миллиона рублей, а потеряла – 23,7 миллиона рублей. Доходы тюменской сети упали на 88%.