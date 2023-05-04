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НовостиОбщество4 мая 2023 6:44

Мост Влюбленных засияет красным цветом в честь Дня Победы 8 мая 2023 года

Полюбоваться огнями главной достопримечательности Тюмени горожане смогут после 21:05
Серафима Краснова
Полюбоваться огнями главной достопримечательности Тюмени горожане смогут после 21:05.

Полюбоваться огнями главной достопримечательности Тюмени горожане смогут после 21:05.

Фото: Виктория Гаврик

Главная достопримечательность Тюмени мост Влюбленных облачится в праздничную подсветку в честь Дня Победы в понедельник, 8 мая 2023 года. Красным цветом окрасится набережная города.

Полюбоваться огнями главной достопримечательности Тюмени горожане смогут после 21:05. Цветовое оформление включат сразу после захода солнца.

«Накануне празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 8 мая, мост Влюбленных в Тюмени подсветят красным. Осветительная установка будет имитировать развевающийся красный флаг. Цвет выбран неслучайно – он символизирует Победу», – говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Мост Влюбленных будет светиться красным всю ночь. Праздничная подсветка погаснет только утром следующего дня.