Тюменец из ревности ударил топором соседа и его приятеля

Мужчина приревновал свою возлюбленную к 48-летнему соседу. Фото: Татьяна Коркина

Житель Тюмени подозревается в совершении двойного убийства. Преступление произошло сегодня ночью, 4 мая 2023 года. По версии следствия, обвиняемый находился на алкогольной вечеринке в частном доме в 5-м Степном переулке. Внезапно мужчина приревновал свою возлюбленную к 48-летнему соседу.

– Взяв топор, он пришел в дом, где проживал мужчина, который на тот момент также распивал спиртное со своим 47-летним знакомым, и нанес сначала не менее двух ударов одному потерпевшему, а затем не менее одного удара очевидцу преступления – гостю соседа, – сообщили детали преступления в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

От полученных травм потерпевшие скончались на месте. Очевидцы вызвали полицию, следователи провели осмотр места преступления и изъяли орудие убийства – топор.