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НовостиПолитика4 мая 2023 4:12

Военнослужащие по контракту получат губернаторские 100 тысяч рублей без прописки в Тюменской области

Новая мера поддержки участников СВО станет действовать в Тюменской области
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о единовременной выплате в 100 тысяч рублей для участников специальной военной операции, которые совершают боевые подвиги на линии соприкосновения.

– Теперь дополнительная мера поддержки распространяется на всех, кто заключил контракт на военную службу в наших пунктах отбора. Раньше на выплату могли рассчитывать только жители области. Сейчас прописка роли не играет, – уточнил глава региона.

Моор пообщался с военнослужащими в новом пункте отбора и понял, что желающие служить по контракту часто едут из других регионов в Тюмень. Отмечается, что денежные средства военные могут потратить на личные нужды.

Напомним, что мера финансовой поддержки распространяется даже на тех, кто был призван военкоматом Тюменской области и служил по контракту в зоне специальной военной операции, но 100 тысяч не получал.