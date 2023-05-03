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НовостиЗвезды3 мая 2023 14:22

В Тюменской филармонии прошел праздничный концерт в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Тюмень – это город трудовой доблести
Серафима Краснова
Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

В среду, 3 мая, мэр Тюмени Руслан Кухарук и председатель Городской Думы Евгений Заболотный поздравили жителей с предстоящим Днем Победы. Глава города напомнил жителям, что Тюмень – это город трудовой доблести.

– Сегодня настало время, когда мы должны быть достойны великого подвига наших предков в Великой Отечественной войне. Наши с вами земляки защищают рубежи нашей Родины от неофашистов. Тюменцы, как и миллионы жителей нашей страны, помогают тем, кто на передовой, тем, кто оказался в беде, – указал мэр Тюмени Руслан Кухарук.

Также глава города пожелал ветеранам ВОВ крепкого здоровья, силы и стойкости, а также мирного неба над головой. Через некоторое время мэр вручил почетные награды в Тюменской филармонии выдающимся городским общественным деятелям.