ГИБДД частично ограничила движение транспорта на Салаирском тракте из-за пожаров в Тюменской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Инспекторы ДПС частично ограничили движение транспорта на Салаирском тракте из-за пожаров в области. Задымление и смог зафиксированы в районе поселка Верхний Бор. Сейчас там движение организовано в реверсивном режиме.

– Внимание! Из-за задымления частично ограничено движение на Салаирском тракте под Тюменью, в районе поселка Верхний Бор. Движение организовано в реверсивном режиме. Работают наряды ДПС, – говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области.

По данным МЧС, возгорания зарегистрированы и вблизи СНТ «Надежда», что располагается недалеко от Винзилей. На местах работают 9 единиц спецтехники и 30 спасателей.