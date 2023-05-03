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НовостиПроисшествия3 мая 2023 10:26

ГИБДД частично ограничила движение транспорта на Салаирском тракте из-за пожаров в Тюменской области

Сейчас движение организовано в реверсивном режиме
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Инспекторы ДПС частично ограничили движение транспорта на Салаирском тракте из-за пожаров в области. Задымление и смог зафиксированы в районе поселка Верхний Бор. Сейчас там движение организовано в реверсивном режиме.

– Внимание! Из-за задымления частично ограничено движение на Салаирском тракте под Тюменью, в районе поселка Верхний Бор. Движение организовано в реверсивном режиме. Работают наряды ДПС, – говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области.

По данным МЧС, возгорания зарегистрированы и вблизи СНТ «Надежда», что располагается недалеко от Винзилей. На местах работают 9 единиц спецтехники и 30 спасателей.