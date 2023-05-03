На Ямале наградят педагогов и наставников, разработавших методику парламентского урока для старшеклассников

Фото предоставлено из архива Законодательного Собрания ЯНАО.

В Год педагога и наставника, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным, Заксобрание Ямала провело окружной конкурс для учителей. Они должны были разработать методику парламентского урока для старшеклассников на тему «Ямальский парламентаризм – история и современность».

Всего на рассмотрение жюри поступило 30 работ, большую часть представили педагоги Нового Уренгоя (8) и Салехарда (6). Также свои разработки представили учителя из небольших сел – Панаевска, Питляра, Белоярска и Катравожа.

– Важно, что конкурс вызвал большой отклик у преподавательского сообщества Ямала. Лучшие наработки будут использоваться для просветительской деятельности. Уверен, опыт наших учителей позволит сделать формат парламентских уроков еще более эффективным, – прокомментировал спикер Ямальского парламента Сергей Ямкин.

Призеры конкурса получат дипломы и денежные премии: за первое место – 50 тысяч рублей, второе – 30 тысяч рублей и третье – 10 тысяч рублей, а участники – благодарственные письма председателя ямальского парламента.

В итоге первое место и главный приз конкурсная комиссия присудила работе Алисы Михайловой из салехардской школы № 2. Преподаватель истории и обществознания предложила расширить знания учащихся о роли парламента в демократическом обществе с помощью интерактива. После каждого информационного блока школьникам предстоит ответить на проверочные вопросы, а в конце занятия порассуждать на тему «Если бы я был депутатом».

Фото предоставлено из архива Законодательного Собрания ЯНАО. Алиса Михайлова.

Второе место заняла методическая разработка Татьяны Михалевой из Нового Уренгоя, она преподает историю и обществознание в городской гимназии. А третье место жюри присудило учителю истории и обществознания салехардского лицея Юлии Сметаниной.

Напоминаем, что цель конкурса – поддержка талантливых педагогов и повышение роли учителя в формировании у учащихся гражданской позиции.