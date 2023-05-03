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НовостиОбщество3 мая 2023 4:33

На Ямале наградят педагогов и наставников, разработавших методику парламентского урока для старшеклассников

Они получат дипломы и денежные премии
Марина Прохорова
Фото предоставлено из архива Законодательного Собрания ЯНАО.

Фото предоставлено из архива Законодательного Собрания ЯНАО.

В Год педагога и наставника, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным, Заксобрание Ямала провело окружной конкурс для учителей. Они должны были разработать методику парламентского урока для старшеклассников на тему «Ямальский парламентаризм – история и современность».

Всего на рассмотрение жюри поступило 30 работ, большую часть представили педагоги Нового Уренгоя (8) и Салехарда (6). Также свои разработки представили учителя из небольших сел – Панаевска, Питляра, Белоярска и Катравожа.

– Важно, что конкурс вызвал большой отклик у преподавательского сообщества Ямала. Лучшие наработки будут использоваться для просветительской деятельности. Уверен, опыт наших учителей позволит сделать формат парламентских уроков еще более эффективным, – прокомментировал спикер Ямальского парламента Сергей Ямкин.

Призеры конкурса получат дипломы и денежные премии: за первое место – 50 тысяч рублей, второе – 30 тысяч рублей и третье – 10 тысяч рублей, а участники – благодарственные письма председателя ямальского парламента.

В итоге первое место и главный приз конкурсная комиссия присудила работе Алисы Михайловой из салехардской школы № 2. Преподаватель истории и обществознания предложила расширить знания учащихся о роли парламента в демократическом обществе с помощью интерактива. После каждого информационного блока школьникам предстоит ответить на проверочные вопросы, а в конце занятия порассуждать на тему «Если бы я был депутатом».

Фото предоставлено из архива Законодательного Собрания ЯНАО. Алиса Михайлова.

Фото предоставлено из архива Законодательного Собрания ЯНАО. Алиса Михайлова.

Второе место заняла методическая разработка Татьяны Михалевой из Нового Уренгоя, она преподает историю и обществознание в городской гимназии. А третье место жюри присудило учителю истории и обществознания салехардского лицея Юлии Сметаниной.

Напоминаем, что цель конкурса – поддержка талантливых педагогов и повышение роли учителя в формировании у учащихся гражданской позиции.