Жители Тюмени потратили на зарплату и НДФЛ Руслана Кухарука 6,1 миллиона рублей

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

Мэр города Руслан Кухарук жителям Тюмени обошелся в 6,1 миллиона рублей. Такая сумма была выделена из бюджета на расходы руководителя Тюмени в 2022 году. Денежные средства пошли на взносы, зарплату, НДФЛ и командировочные, сообщается в документации об исполнении бюджета города за прошлый год.

Примечательно, что власти планировали потратить на содержание Руслана Кухарука почти 6,4 миллиона рублей, но вышло немного меньше.

Стоит напомнить, что Кухарук занимает пост врио главы администрации с 2018 года, раньше он занимался вопросами земельных отношений и градостроительства.

В 2023 году чиновникам и парламентариям разрешили не публиковать декларации о доходах. Они появились на официальном сайте Тюменской облдумы, но в очень обобщенном виде.