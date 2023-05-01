Тюменский офтальмолог опровергла миф о пользе очков «с дырочками» для зрения

Тюменский офтальмолог опровергла миф о пользе очков «с дырочками» для пользы зрения Фото: Татьяна Коркина

Тюменский врач-офтальмолог областного офтальмологического диспансера Мария Лаврентьева опровергла миф о пользе очков-тренажеров для зрения. По ее словам, они делают зрение получше только тогда, когда их надевают, но особого влияния на здоровье они не оказывают.

Врач напомнила, что близорукость излечить невозможно, ее можно только контролировать. Чтобы притормозить прогрессирование миопии, нужно полноценно питаться, носить очки для коррекции и гулять на свежем воздухе не менее 1,5 часа.

Нагрузки на зрение тоже должны быть умеренными. После 20-минутной непрерывной работы за монитором нужно смотреть вдаль, чтобы перефокусировать зрение, сообщает «АиФ-Тюмень».