В Ишиме пятый день ищут пропавшую 27-летнюю девушку в зеленой футболке и красной куртке

Фото: ТюменьРегионСпас

В Ишиме разыскивают 27-летнюю Толстову (Журавлеву) Валентину Владимировну (1995 г. р.), которая 27 апреля 2023 года вышла из дома, и до настоящего момента ее местонахождение не известно.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, черные волосы, голубые глаза. Была одета в зеленую футболку, красную куртку, синие джинсы и синие кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о нахождении Валентины, просят позвонить инфоргу поиска «ТюменьРегионСпас» Виктории: 8-982-922-78-84 либо по номеру горячей линии 8-800-600-59-52. Звонок бесплатный.