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НовостиПроисшествия29 апреля 2023 0:00

В Тюмени 29 апреля 2023 года воздух прогреется до +12 градусов

Рассказываем, какая погода будет в Тюмени 29 апреля 2023 года
Марина Прохорова
Погода в Тюмени на 29 апреля

Погода в Тюмени на 29 апреля

Фото: Вера Зенина

В субботу, 29 апреля, тюменцев ожидает ясный и немного прохладный день. С самого утра на небе будет светить яркое солнце, и лишь к вечеру появятся небольшие тучки, но осадков не ожидается.

Днем столбики термометров покажут +12 градусов, к вечеру температура опустится до +8, а ночью похолодает до +2.

В течение суток будет дуть северный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 6-11 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по области можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО