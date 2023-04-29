В Тюмени 29 апреля 2023 года воздух прогреется до +12 градусов

Погода в Тюмени на 29 апреля Фото: Вера Зенина

В субботу, 29 апреля, тюменцев ожидает ясный и немного прохладный день. С самого утра на небе будет светить яркое солнце, и лишь к вечеру появятся небольшие тучки, но осадков не ожидается.

Днем столбики термометров покажут +12 градусов, к вечеру температура опустится до +8, а ночью похолодает до +2.

В течение суток будет дуть северный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 6-11 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по области можно ниже: