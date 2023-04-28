На улице Федюнинского,73 в Тюмени продают недостроенный торговый центр с земельным участком за 68 млн рублей

Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области.

Долгострой на Федюнинского, 73 продают за 68 миллионов рублей. Власти выставили на продажу здание торгового центра, говорится в документации, опубликованной на портале «Госзакупки». Площадь объекта достигает 20,13 тысяч квадратных метров. Его выставили на продажу за 42,79 миллиона рублей, остальная стоимость – это земельный участок.

На сегодняшний день торговый центр готов на 48%, в апреле 2023 года его приватизировали. Участок земли предназначен под строительство ТЦ, ТРЦ и стоянки транспорта общего пользования.

В департаменте имущественных отношений Тюменской области принимают заявки от потенциальных участников аукциона до 9 июня. Результаты торгов станут известны после 15 июня 2023 года.