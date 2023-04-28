Торакальный хирург Иван Швецов назначен главврачом Тюменской областной больницы №2

Новый главврач начинал свой путь торакальным хирургом в ОКБ №2 и №1. Фото: Татьяна Коркина

В Областной клинической больнице №2 города Тюмени назначили нового главврача. Руководителем медицинского учреждения стал Иван Швецов – кандидат медицинских наук и хирург высшей квалификации.

Новый главврач начинал свой путь торакальным хирургом в ОКБ №2 и №1. Некоторое время он работал на Ямале, а в 2019 году стал заместителем главного врача в ОКБ №2.

Напомним, областная больница №2 включает в себя два профильных стационара, где оборудовано почти 1000 коек.