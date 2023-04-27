В Тюменской области 27 апреля похоронили бойца Ивана Маркова, погибшего на Украине

Фото: администрация Нижнетавдинского района.

Сегодня в Тюменской области похоронили бойца, погибшего на Украине. Военнослужащий Иван Марков скончался на территории города Артемовска в ходе выполнения боевых задач в СВО. Весть о гибели героя пришла 30 марта 2023 года.

– 27 апреля в деревне Большая Заморозовка простились с бойцом Иваном Анатольевичем Марковым, погибшим 30 марта 2023 года в городе Артёмовске в ходе выполнения боевой задачи в специальной военной операции. Выражаем соболезнование родным и близким бойца Ивана Маркова, – сообщили в пресс-службе администрации Нижнетавдинского района.

Мужчина родился в 1986 году, некоторое время жил и учился в Тюмени, после окончания учебного заведения проходил службу в Вооруженных силах РФ.