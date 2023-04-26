На майские праздники тюменцев порадует теплая погода с температурой воздуха до +30 градусов

Перед праздниками жителей в Тюменской области ждет небольшое похолодание. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

На следующей неделе тюменцев ждут майские праздники. Часть жителей будет отдыхать больше 8 дней в месяц. Так, из-за праздников Весны и Труда, а также Дня Победы, 1 мая и с 6 по 9 мая у тюменцев официальный выходной, согласно данным производственного календаря на 2023 год.

Как обычно, есть категории сотрудников, которые работают, пока все отдыхают. Такие трудящиеся не смотрят, как Россия отдыхает в праздники, для них режим труда и отдыха закреплен в графике сменности.

Перед праздниками жителей в Тюменской области ждет небольшое похолодание. К выходным, 29 апреля, в регион нагрянет циклон с облачностью и температурой воздуха до +12 градусов. С 6 по 9 мая погода в Тюмени будет по-настоящему жаркой. Столбики термометров в эти дни поднимутся до +30 градусов.

В День Победы температура воздуха составит +22 градуса. Осадков в эти дни не ожидается.

Не исключено, что жители в жаркие дни станут активно выезжать на шашлыки и места природы. Но стоит помнить, что в регионе действует противопожарный режим. Тюменцам запрещено посещать леса, а также жечь траву или мусор.