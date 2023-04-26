В лонг-лист рейтинга журнала Forbes «З0 до 30» попали Instasamka и тюменский актер Лев Зулькарнаев

Дарья Зотеева родом из Тобольска, но сейчас она живет за границей. Фото: Татьяна Коркина

Деятели искусства из Тюмени попали в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30». Скандальная певица Дарья Зотеева, которую в обществе знают, как Instasamka, оказалась в списке в разделе «Музыка». Актер театра и кино Лев Зулькарнаев попал в раздел «Искусство». Жители могут поддержать ребят и проголосовать за них онлайн.

Напомним, Дарья Зотеева родом из Тобольска, но сейчас она живет за границей. Музыкальную карьеру девушка начала вести в 2019 году, быстро набрав популярность среди молодежи.

Другая знаменитость Тюмени – Лев Зулькарнаев. Еще в юности он писал стихи, позже поступил в ГИТИС на режиссерский факультет и стал играть в театральных спектаклях.