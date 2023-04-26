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НовостиЗвезды26 апреля 2023 4:42

В лонг-лист рейтинга журнала Forbes «З0 до 30» попали Instasamka и тюменский актер Лев Зулькарнаев

Дарья Зотеева родом из Тобольска, но сейчас она живет за границей
Серафима Краснова
Дарья Зотеева родом из Тобольска, но сейчас она живет за границей.

Дарья Зотеева родом из Тобольска, но сейчас она живет за границей.

Фото: Татьяна Коркина

Деятели искусства из Тюмени попали в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30». Скандальная певица Дарья Зотеева, которую в обществе знают, как Instasamka, оказалась в списке в разделе «Музыка». Актер театра и кино Лев Зулькарнаев попал в раздел «Искусство». Жители могут поддержать ребят и проголосовать за них онлайн.

Напомним, Дарья Зотеева родом из Тобольска, но сейчас она живет за границей. Музыкальную карьеру девушка начала вести в 2019 году, быстро набрав популярность среди молодежи.

Другая знаменитость Тюмени – Лев Зулькарнаев. Еще в юности он писал стихи, позже поступил в ГИТИС на режиссерский факультет и стал играть в театральных спектаклях.