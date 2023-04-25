Житель Тюмени получил 12 лет колонии за надругательства над детьми

Почти два года мужчина совершал иные действия сексуального характера в отношении детей. Фото: Татьяна Коркина

Областной суд в Тюмени вынес приговор в отношении Алексея К., который признан виновным в совершении преступлений по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних». Судебный процесс проходил сегодня, 25 апреля, в закрытом режиме.

По данным следствия, с марта 2021 по декабрь 2022 года мужчина совершал иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, в отношении 2-х лиц, не достигших 14-летнего возраста, рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы по Тюменской области.

Изучив материалы дела, суд отправил тюменца на 12 лет в колонию строгого режима, а также обязал взыскать с него компенсацию морального вреда в пользу малолетних на сумму свыше 1,2 миллиона рублей.