В Тюменской области освободили от наказания мужчину, вступившего в связь со школьницей

Мужчина познакомился со школьницей на дне рождения общих друзей. Фото: Татьяна Коркина

Калининский районный суд в Тюмени смягчил наказание 22-летнему парню за близкие отношения с 15-летним подростком. Следствием установлено, что между молодыми людьми была половая связь, но по обоюдному согласию.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, мужчина познакомился со школьницей на дне рождения общих друзей. На тот момент ей было 14 лет, а ему 18. Ребята даже познакомили родителей.

– 1 января 2020 года Данила пригласил уже 15-летнюю подружку к себе домой, где они вступили в половые отношения, которые продолжались в течение года. Когда парня призвали в армию, в ноябре 2021 года, девушка пришла на его проводы и обещала дождаться, – уточнили в пресс-службе судебной системы.

После срочной службы парень подписал контракт на два года. Изучив материалы дела, суд смягчил наказание для тюменца, ведь парень вступил в брак с девушкой, которой на сегодняшний день исполнилось 18 лет. Молодому человеку назначено 200 часов обязательных работ.