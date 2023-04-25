Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 апреля 2023 7:25

В Тюменской области освободили от наказания мужчину, вступившего в связь со школьницей

Мужчина познакомился со школьницей на дне рождения общих друзей
Серафима Краснова
Мужчина познакомился со школьницей на дне рождения общих друзей.

Мужчина познакомился со школьницей на дне рождения общих друзей.

Фото: Татьяна Коркина

Калининский районный суд в Тюмени смягчил наказание 22-летнему парню за близкие отношения с 15-летним подростком. Следствием установлено, что между молодыми людьми была половая связь, но по обоюдному согласию.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, мужчина познакомился со школьницей на дне рождения общих друзей. На тот момент ей было 14 лет, а ему 18. Ребята даже познакомили родителей.

1 января 2020 года Данила пригласил уже 15-летнюю подружку к себе домой, где они вступили в половые отношения, которые продолжались в течение года. Когда парня призвали в армию, в ноябре 2021 года, девушка пришла на его проводы и обещала дождаться, – уточнили в пресс-службе судебной системы.

После срочной службы парень подписал контракт на два года. Изучив материалы дела, суд смягчил наказание для тюменца, ведь парень вступил в брак с девушкой, которой на сегодняшний день исполнилось 18 лет. Молодому человеку назначено 200 часов обязательных работ.