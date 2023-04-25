В Тюмени с 4 мая запуск движения на кольцевой изменит схему проезда на улице Теплотехников

Схема проезда изменится из-за запуска непрерывного движения по Тюменской кольцевой. Фото: Татьяна Коркина

Тюменским автомобилистам запретят поворачивать налево на улице Теплотехников к обходу города Тюмени. Ограничения начнут действовать с 4 мая 2023 года. Также встречные потоки специалисты разделят ограждающими устройствами и нанесут новую разметку.

Регулировать светофоры пешеходы смогут самостоятельно, сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области. Схема проезда изменится из-за запуска непрерывного движения по тюменской кольцевой.

От автолюбителей часто поступали жалобы на участок дороги в сторону Монтажников.

Фото: Главное управление строительства Тюменской области.

– Для изучения последствий изменения схемы движения было проведено транспортное моделирование, которое показало, что водители для объезда будут пользоваться развязкой на пересечении улицы Монтажников и обхода города Тюмени, а также развязкой в районе ТЭЦ-2. Затруднений проезда на данных участках изменение схемы не повлечет, – уточнили в пресс-службе управления.

Добавим, специалисты продолжат отслеживать ситуацию на развязке, а при необходимости смогут скорректировать схему движения.