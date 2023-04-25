Зарплату контрактников Вооруженных Сил России в Тюменской области увеличат на 5%

Военкомат в Тюмени набирает по меньшей мере 100 человек для службы по контракту на должности «стрелок». Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Заработную плату контрактников Вооруженных Сил России в Тюменской области увеличат на 10 тысяч рублей. Тюменский военкомат поднял оплату труда военнослужащих по контракту до 205 тысяч рублей. Таким образом, их ежемесячная зарплата выросла на 5%.

Напомним, военкомат в Тюмени набирает по меньшей мере 100 человек для службы по контракту на должности «стрелок». Главные требования для будущих специалистов – это годность к военной службе и наличие среднего образования. В обмен на работу сотруднику предлагают служебное жилье и социальный пакет.

Отметим, контракт о прохождении военной службы заключается по месту дислокации воинской части.