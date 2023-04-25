Завершены двухдневные поиски тюменской школьницы

О местонахождении девушки-подростка родные и близкие ничего не знали с 22 апреля 2023 года. Фото: Татьяна Коркина

В официальном сообществе регионального отделения «ТюменьРегионСпас» в социальной сети «ВКонтакте» ранним утром 25 апреля 2023 года появились данные о прекращении поисков 16-летней Сивинчь А. Кратко указывается, что школьница найдена живой, дополнительных подробностей не приводится.

Напомним, о местонахождении девушки-подростка родные и близкие ничего не знали с 22 апреля 2023 года. Журналисту «Комсомольской правды» –Тюмень» в пресс-службе регионального УМВД подтвердили информацию.

– Местонахождение подростка удалось установить вчера вечером. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Предварительно, противоправных действий в отношении подростка совершено не было, – сообщили кратко в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Добавим, что ориентировка на поиски юной жительницы Тюменской области размещалась днем 24 апреля 2023 года.