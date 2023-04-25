В Тюмени 25 апреля 2023 года потеплеет до +20 градусов

Дневная температура воздуха в Тюменской области составит +16...+21 градус Цельсия. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

К середине недели в Тюменской области значительно потеплеет. Правда, ненадолго. Во вторник, 25 апреля, по территории региона пройдет циклон, из-за чего ожидается усиление ветра порывами до 16 метров в секунду. Дневная температура воздуха в Тюменской области составит +16...+21 градус Цельсия.

В этот день будет ветрено, но без осадков, ночью похолодает до 0 градусов, при прояснении до -5 градусов. Подробный прогноз погоды представили синоптики ГУ МЧС России по Тюменской области.

Однако уже к концу недели температура воздуха начнет стремительно падать, пройдут небольшие дожди, ветер сменится на северо-западный. Согласно прогнозу метеорологов, в субботу, 28 апреля, столбики термометров опустятся до +12 градусов, местами до +9, а ночью - ниже нуля градусов.