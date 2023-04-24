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НовостиОбщество24 апреля 2023 10:03

В Тюмени школьники и ветераны-пограничники отправили гуманитарную помощь в зону СВО для нужд мобилизованных

Погрузку организовали ветераны-пограничники
Серафима Краснова
Погрузку организовали ветераны-пограничники.

Погрузку организовали ветераны-пограничники.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени собрали очередную партию гуманитарного груза и дополнительного оборудования для бойцов в зоне спецоперации. Погрузку организовали ветераны-пограничники вместе с отправленным в зону СВО автомобилем.

Могли бы больше отправить, но машина не возьмет: она уже загружена. Передаем дизельный генератор, набор ключей, радиостанции, силовой кабель, щупы, палатки, рюкзаки, – сообщил председатель организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Нуртдин Ибрагимов.

Также волонтеры направили в зону СВО для военнослужащих посылки от школьников из Тюмени и других населенных пунктов региона.