В Тюмени школьники и ветераны-пограничники отправили гуманитарную помощь в зону СВО для нужд мобилизованных

Погрузку организовали ветераны-пограничники.
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
В Тюмени собрали очередную партию гуманитарного груза и дополнительного оборудования для бойцов в зоне спецоперации. Погрузку организовали ветераны-пограничники вместе с отправленным в зону СВО автомобилем.
– Могли бы больше отправить, но машина не возьмет: она уже загружена. Передаем дизельный генератор, набор ключей, радиостанции, силовой кабель, щупы, палатки, рюкзаки, – сообщил председатель организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Нуртдин Ибрагимов.
Также волонтеры направили в зону СВО для военнослужащих посылки от школьников из Тюмени и других населенных пунктов региона.