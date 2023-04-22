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НовостиЗдоровье22 апреля 2023 9:20

В Тюмени 22 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 208 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 апреля 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе в Тюмени

Последние новости о коронавирусе в Тюмени

Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 208 человек. С начала периода количество заболевших достигло 276 394.

При этом в больницы региона госпитализировано 15 человек, выздоровели 233 пациента. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 4 378 жителей.

В России выявлено 7 030 человек с COVID-19, госпитализировано 958 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 803 875 случаев. Излечились от коронавируса 7 414 жителей, а 34 - скончались.