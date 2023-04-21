В Тюмени вынесли приговор крановщику, из-за которого на стройке погиб рабочий

Крановщик не убедился в безопасности маневра, случайно зацепил на пятом этаже бетонную оконную перемычку. Фото: Татьяна Коркина

Калининский районный суд признал машиниста башенного крана ООО «Звезда» виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. В материалах суда говорится, что утром 25 мая 2022 года в пределах улиц Ямская – Медовая при строительстве многоквартирного дома в ходе работ скончался сотрудник компании.

– В ходе работ по кладке стен и перегородок крановщик по просьбе стропальщика с нарушением правил техники безопасности, не используя инвентарные выносные площадки, подал на второй этаж поддон с кирпичом, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Крановщик не убедился в безопасности маневра, случайно зацепил на пятом этаже бетонную оконную перемычку, которая упала на голову рабочего, стоявшего на балконе второго этажа. Мужчина скончался на месте от травм различной степени тяжести.

На судебном заседании крановщик вину признал. Изучив материалы дела, суд назначил Алексею Елисееву наказание в виде 2 лет условно с испытательным сроком.