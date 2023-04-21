В Тюменской области 21 апреля 2023 года будет кипеть бразильская жара

Вместе с тем в южных районах и Тюмени порывы ветра усилятся до 24 километров в час. Фото: Татьяна Коркина

Жару, совсем как в Бразилии, обещают синоптики Тюменской области уже сегодня, 21 апреля 2023 года. Согласно прогнозу сервиса визуализации погодных условий «Вентускай.ком», в последний день рабочей недели в регионе ожидается мощное потепление до +15…+16 градусов Цельсия. На севере региона, впрочем, температура воздуха составит всего +10 градусов.

Осадков в этот день не предвидится. Вместе с тем в южных районах и Тюмени порывы ветра усилятся до 24 километров в час.

Отметим, такая погода свойственна, скорее, не середине апреля, а середине июля. Практически такая же погода 21 апреля 2023 года будет стоять, по данным сервиса, в жаркой Бразилии. Там столбики термометров поднимутся от +15 до +20 градусов Цельсия.

По народным приметам, 21 апреля 2023 года отмечается день Родиона Ледолома, православная церковь вспоминает святого Иродиона — апостола от семидесяти. Сегодня плохой день для стрижки, прически, завивки, окрашивания волос, маникюра и педикюра, посещения салона красоты и косметолога.