Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук попал в состав Совета при президенте России

Глава Тюмени с 2021 года находился в составе Госсовета при президенте Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин включил в состав Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ главу Тюмени Руслана Кухарука. Документ подписал президент, а позже ее опубликовали на официальном портале правовой информации.

Кухарука включили в муниципальную часть совета. Напомним, что в совете также предусмотрены федеральная и региональная части, но тюменский мэр в них не попал.

Стоит отметить, что глава Тюмени с 2021 года находился в составе Госсовета при президенте Российской Федерации, в 2022 году его оттуда исключили. Теперь чиновник снова удостоился этой чести.

Добавим, что мэр Тюмени Руслан Кухарук подписал распоряжение, в рамках которого бюджетников станут лишать премий из-за нарушений и провинностей.