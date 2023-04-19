Следователи найдут виновного в частичном обрушении балкона, где пострадал тюменец

По итогам проверки следователи примут процессуальное решение. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Следователи в Тюмени инициировали проверку по факту частичного обрушения балкона. По предварительной версии следствия, вечером 18 апреля 2023 года произошло частичное обрушение кирпичной кладки балкона квартиры на третьем этаже жилого дома. В момент трагедии там находился мужчина, он упал.

– В настоящее время следственными органами СК РФ по Тюменской области организовано проведение процессуальной проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.