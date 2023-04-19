Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 апреля 2023 7:08

Следователи найдут виновного в частичном обрушении балкона, где пострадал тюменец

По итогам проверки следователи примут процессуальное решение
Серафима Краснова
По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Следователи в Тюмени инициировали проверку по факту частичного обрушения балкона. По предварительной версии следствия, вечером 18 апреля 2023 года произошло частичное обрушение кирпичной кладки балкона квартиры на третьем этаже жилого дома. В момент трагедии там находился мужчина, он упал.

– В настоящее время следственными органами СК РФ по Тюменской области организовано проведение процессуальной проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.