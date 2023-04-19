В Тюмени анонсировали афишу празднования Дня Победы

Оформление специалистами города завершат к 1 мая. Фото: Татьяна Коркина

Сегодня парламентарии на постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению одобрили программу мероприятия к 9 Мая. Власти разработали единую концепцию оформления города. Украсят к празднику более 10 улиц Тюмени, включая Ямскую, Луначарского и Республики.

Оформление города завершат к 1 Мая. Традиционно подготовка ко Дню Победы включает мероприятия по благоустройству исторических мест. Кроме того, в городе запланированы следующие события:

– 3 мая пройдет торжественное мероприятие в тюменской филармонии;

– 6 мая – открытие мотосезона на площадке у тюменского технопарка, именно это событие даст старт циклу патриотических мероприятий;

– возложение цветов 6 мая 2023 года;

– с 1 по 9 мая волонтеры проведут патриотическую акцию «Георгиевская ленточка» (гражданам раздадут черно-оранжевые ленты на площадке);

– в некоторых школах состоятся Дни открытых дверей музеев и музейных комнат с 1 по 9 мая;

– завершится праздник фееричным салютом 9 мая 2023 года в 22.00 на городской набережной.