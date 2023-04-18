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НовостиПолитика18 апреля 2023 14:19

В тюменском училище 18 апреля открыли мемориальную доску с именем Владислава Турубары

Военнослужащий руководил группой, которой было вскрыто более 50 позиций ВСУ
Серафима Краснова
Военнослужащий руководил группой, которой было вскрыто более 50 позиций ВСУ.

Военнослужащий руководил группой, которой было вскрыто более 50 позиций ВСУ.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Мемориальную доску с именем Владислава Алексеевича Турубары открыли в ТВВИКУ. Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

Военнослужащий руководил группой, которой было вскрыто более 50 позиций ВСУ. Тюменец скончался 29 августа 2022 года при выполнении боевого долга. Турубаре посмертно присвоено звание Героя РФ.

– На памятной доске, где запечатлены все те, кем училище гордится и кого будет помнить, появится новая надпись. Это событие очень важно для нас, оно знаковое для курсантов и офицеров училища. Мы увековечили память о нашем боевом товарище, – заявил генерал-майон Дмитрий Евмененко.

Отметим, Владислав Турубара с первых дней участвовал в специальной военной операции на Украине.