Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 апреля 2023 8:09

Найденных на тюменской свалке медвежат доставили в центр реабилитации в Тверской области

Медвежата проехали 2 819 километров из Тюмени до Тверской области
Серафима Краснова
Фото: Госохотдепартамент Тюменской области.

Фото: Госохотдепартамент Тюменской области.

Найденных в Тюменской области медвежат доставили в центр спасения под Тверью. Малыши до сентября 2023 года пробудут в центре реабилитации медвежат-сирот под присмотром специалистов. Зверята пройдут полную адаптацию и поправят здоровье. Здесь опытные волонтеры и врачи научат их выживать в окружающей среде.

Интересно, что в центре общение людей с медвежатами сведено к минимуму, чтобы они не стали ручными.

– Двое с половиной суток – и 2 819 километров позади. Малыши доставлены в центр – миссия выполнена. Судя по всему, медвежата куда лучше перенесли поездку, чем мы! У нас только одно желание – спать, — рассказали в тверском центре.

Кроме того, специалисты поделились кадрами с кормлением малышей. Ребятишки очень любят познавать мир, поэтому постоянно находятся в движении. Медвежат назвали Ермак, Тайга и Лайма.