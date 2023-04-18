Найденных на тюменской свалке медвежат доставили в центр реабилитации в Тверской области

Фото: Госохотдепартамент Тюменской области.

Найденных в Тюменской области медвежат доставили в центр спасения под Тверью. Малыши до сентября 2023 года пробудут в центре реабилитации медвежат-сирот под присмотром специалистов. Зверята пройдут полную адаптацию и поправят здоровье. Здесь опытные волонтеры и врачи научат их выживать в окружающей среде.

Интересно, что в центре общение людей с медвежатами сведено к минимуму, чтобы они не стали ручными.

– Двое с половиной суток – и 2 819 километров позади. Малыши доставлены в центр – миссия выполнена. Судя по всему, медвежата куда лучше перенесли поездку, чем мы! У нас только одно желание – спать, — рассказали в тверском центре.

Кроме того, специалисты поделились кадрами с кормлением малышей. Ребятишки очень любят познавать мир, поэтому постоянно находятся в движении. Медвежат назвали Ермак, Тайга и Лайма.