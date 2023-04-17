Тюмень ярко украсят ко Дню Победы 9 мая

Фото: администрация Тюмени.

Празднование Дня победы в Тюмени будет продолжаться 9 мая 2023 года. Город начнут украшать уже в ближайшее время. Так, баннерные панно с элементами наград Великой Отечественной войны и подписью «Победа!» украсят основные магистрали Тюмени.

Фото: администрация Тюмени.

Фото: администрация Тюмени.

Жители всегда с нетерпением ждут празднования Дня победы. Улицы и площади оформят в красно-белом стиле, с красочной атрибутикой, которая поднимет настроение горожанам и заставит задуматься о важном. Концепцию оформления Тюмени администрация утвердила сегодня, 17 апреля 2023 года. Красные полотна появятся на главных площадях Тюмени.

Фото: администрация Тюмени.

Баннерные панно с логотипом и подписью «С Днем Победы» украсят площадь 400-летия Тюмени. Также специалисты оборудуют аллею «Бессмертного полка», фотозону с пайетками и украсят площадь со стелой «Город трудовой доблести».