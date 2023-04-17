Опубликованы кадры молниеносного ограбления продуктового магазина в Тюмени

Подозреваемый зашел в магазин «Продукты» и увидел в кассовой зоне денежные средства. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени будут судить 28-летнего мужчину за хищение денежных средств из кассы продуктового магазина. Сотрудники прокуратуры опубликовали кадры молниеносного ограбления.

По данным следствия, вечером 2 марта 2023 года подозреваемый зашел в магазин «Продукты», расположенный на улице Николая Чаплина, и увидел в кассовой зоне денежные средства. Воспользовавшись отсутствием продавца в зале, он украл из кассы порядка 13 тысяч рублей.

– Прокуратура Калининского АО г. Тюмени направила в суд дело в отношении ранее судимого местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Личность подозреваемого установлена по камерам видеонаблюдения, – уточнили в надзорном органе.

Добавим, что подозреваемый был задержан на следующий день, он дал признательные показания.