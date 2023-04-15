Спортсменка Екатерина Баращук из Тюменской области попала в санкционный список Зеленского

Фото: Екатерина Баращук / социальные сети.

Спортсменка из Тюменской области попала в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Традиционно власти Украины сегодня, 15 апреля, опубликовали список людей, на которых накладываются определенные ограничения. Теперь туда попала и спортсменка из ХМАО Екатерина Баращук.

— Баращук Екатерина Эдуардовна, 20.04.1999 г. р., гражданка РФ, — говорится в документации.

Ограничения на молодую спортсменку накладываются на 50 лет. Напомним, девушка занимается скалолазанием. Шесть лет назад она получила звание «Мастер спорта России».

Долгое время спортсменка жила в Тюмени и училась в государственном университете.